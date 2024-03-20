Во Владивостоке несовершеннолетний пострадал после взрыва в подъезде

Во Владивостоке несовершеннолетний пострадал после произошедшего в подъезде взрыва. На сайте СК по Приморскому краю сообщается о том, что идет проверка версии о приведении в действие, предположительно, взрывного устройства.

В местных соцсетях распространялась информация, согласно которой несовершеннолетний получил травмы в результате детонации гранаты в одной из многоэтажек на улице Часовитина, после чего там разгорелся пожар. Согласно данным местной прокуратуры, инцидент случился на 12-м этаже строения у лифта, где подросток проявил неосторожность с «огнеопасным предметом». По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело по статье 225 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). В настоящее время следователи проверяют версию о том, что парень из-за неосторожности привел в действие, предположительно, найденное им взрывное устройство. Со ссылкой на собственный источник РИА Новости пишет, что потерпевший получил сильные рассечения руки и бока.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковной деревне Сапроново разгорелся пожар в строящейся многоэтажке. Час потребовался спасателям, чтобы потушить горящий утеплитель. В результате инцидента пострадал один человек.