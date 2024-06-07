На предстоящем саммите НАТО не будут говорить о возможном вступлении Украины в альянс

По мнению руководителя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, на грядущем саммите альянса в Вашингтоне вряд ли будут обсуждать сроки и параметры вступления Украины в альянс. Об этом он сообщил во время организованной газетой Washington Post дискуссии.

Свое мнение он аргументировал тем, что Украина находится в состоянии конфликта и если бы ее взяли в НАТО, то пришлось бы применять пятую статью о коллективной обороне. Таким образом, альянс оказался бы втянут в прямое противостояние с Россией. Он также добавил, что подобное развитие событий союзники считают неразумным, о чем Киев в курсе. По этой причине, разговоры о возможном вступлении Украины в альянс вестись не будут.

Ранее мы писали о том, что под напором российских войск неприятель был выбит из села Парасковиевка Донецкой Народной Республики. Благодаря этому успеху, открывается путь на Константиновку, главному пункту снабжения Угледара.