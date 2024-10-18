На Сахалине не могут найти 10 моряков с затонувшего «Григория Ловцова»

На судне «Григорий Ловцов», которое 18 октября потерпело крушение в акватории порта Корсаков на юге Сахалина, были 13 моряков. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на телеграм-канал Морспасслужбы Минтранса РФ, трех членов экипажа удалось спасти, а судьба остальных моряков до настоящего времени так не установлена.

Из публикации следует, что по предварительным данным инцидент случился из-за смещения груза. На борту были строительные материалы и строительная техника. Трех человек из воды достали экипажи пришедших на помощь судов, после чего моряков направили в медучреждение. Пропавшими без вести числятся 10 человек.

По данным регионального МЧС, в порту находятся 20 спасателей, которые тоже будут участвовать в поисках пропавших. Водолазы имеют в наличии все нужные технические средства. В поисках также задействованы 36 сотрудников Морспасслужбы, а еще 11 единиц специальной техники. Судно «Берингов пролив» буксирует к берегу «Григория Ловцова», где из него откачают воду и начнется изучение внутренних помещений.

До этого губернатор региона Валерий Лимаренко рассказывал, что два спасенных моряка попали в больницу Корсакова с переохлаждением. Один из них пребывает в реанимации в тяжелом состоянии. Третий человек находится на амбулаторном лечении.

А как докладывало Восточное межрегиональное с следственное управление на транспорте СКР, один моряк был госпитализирован, а двое найдены мертвыми.

Ранее сообщалось о том, что трагедия произошла в пятницу в 14:00 по местному времени, а в 2022 году с «Григорием Ловцовым» уже случался инцидент.