На самом большом украинском металлургическом предприятии случился пожар
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В четверг, 25 июля, на самом большом горно-металлургическом предприятии Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» произошел масштабный пожар. Такие данные приводит украинское издание «Страна».
Согласно опубликованной информации, огонь вспыхнул по причине загорания масла на теплоэлектроцентрали. По предварительным сведениям, в результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека. Есть вероятность, что окончательная цифра окажется больше. Данные о случившемся возгорании поступили почти 2 часа назад, но с тех пор информация больше не обновлялась.
Ранее сообщалось о том, что житель Белгородской области пострадал из-за атаки дрона вооруженных сил Украины. Неприятель сбросил с беспилотника взрывное устройство, которое сдетонировало рядом с одним из частных домовладений. Потерпевший был госпитализирован в местную больницу с серьезными ранениями.