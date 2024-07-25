На самом большом украинском металлургическом предприятии случился пожар

Согласно опубликованной информации, огонь вспыхнул по причине загорания масла на теплоэлектроцентрали. По предварительным сведениям, в результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека. Есть вероятность, что окончательная цифра окажется больше. Данные о случившемся возгорании поступили почти 2 часа назад, но с тех пор информация больше не обновлялась.

Ранее сообщалось о том, что житель Белгородской области пострадал из-за атаки дрона вооруженных сил Украины. Неприятель сбросил с беспилотника взрывное устройство, которое сдетонировало рядом с одним из частных домовладений. Потерпевший был госпитализирован в местную больницу с серьезными ранениями.