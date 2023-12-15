На севере Израиля звучал сигнал воздушной тревоги
Фото: [©Стрингер\РИА Новости]
Согласно официальному заявлению израильской армии ЦАХАЛ, на севере страны днем в пятницу, 15 декабря, прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА новости.
По данным издания, сигнал раздавался в бедуинском поселке с названием Арав-аль-Арамше – он распложен на севере страны.
На данный момент о каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщается.
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