На Шри-Ланке россиянам продлили разрешение на въезд по бесплатной визе

Россияне, как и жители еще 6 стран, до 30 апреля смогут посещать Шри-Ланку по бесплатной визе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мнение местного министра туризма, которое было высказано им в X.

По словам Харина Фернандо, работающий пилот по предоставлению бесплатной визы для жителей 7 стран будет действовать до 30 апреля. При этом он заявил, что последнее слово по этому проекту будет сказано в течение нескольких грядущих недель. В октябре 2023 года власти Шри-Ланки начали бесплатно выдавать визы гражданам нескольких стран. Среди них: Россия, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Таиланд, Япония. Местные власти сообщали о желании с помощью данной меры привлечь больше туристов.

Ранее мы писали, что Южная Корея будет внедрять в войска искусственный интеллект. К масштабной работе хотят привлечь около 100 человек ученых и военных, которые будут трудиться в открытом 1 апреля центре.