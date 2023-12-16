На складе в Днепропетровской области вспыхнул сильный пожар после взрывов

В Днепропетровской области горят складские помещения после серии взрывов, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях председатель местного областного совета Николай Лукашук.

По словам Лукащука, объятое пламенем здание располагается в Синельниковском районе области.

Он также добавил, что через некоторое время возгорание было потушено пожарными. Информация о пострадавших в ходе инцидента не поступала.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.