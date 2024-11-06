На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Астрономы зафиксировали вспышку самого высокого класса X на Солнце, которая произошла в среду. Об этом пишет ТАСС и ссылается на данные Института прикладной геофизики.

«6 ноября в 16:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 (S08E13) зарегистрирована вспышка X2.4 продолжительностью 32 минуты», — сообщают ученые.

Только за ноябрь это вторая по счету вспышка самого высокого класса. Кроме того, 6 ноября на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса M, а самая продолжительная из них не прекращалась в течение 6 минут.

Ранее сообщалось о том, что в среду на Землю обрушилась магнитная буря, которая продолжится и с наступлением четверга. Наибольший дискомфорт метеозависимые люди могут почувствовать с 3:00 до 6:00. Чтобы минимизировать «ответ» организма, следует соблюдать простые, но действенные правила.