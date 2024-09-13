На Ставрополье потушили полыхающий склад с пиломатериалами

По данным пресс-службы экстренного ведомства, изначально пожар разгорелся на площади в 600 квадратных метров, также присутствовала и угроза распространения пламени на соседние строения. Позже возгорание сначала было локализовано, а спустя некоторые время удалось и ликвидировать открытое горение.

Уже около 22:30 появилась официальная информация о том, что пожар на складе в Георгиевске потушен, пострадавших нет. Другие подробности уточняются. Также появилась информация и о том, что в Москве был арестован полицейский, которого подозревают в сбыте наркотиков.