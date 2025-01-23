На СВО ввели запрет на энергетики и молочные продукты

На специальной военной операции начали запрещать молоко и энергетические напитки, так как у бойцов стали чаще диагностировать гастрит и проблемы с сердцем. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По версии осведомленного источника информационного канала, данная мера вводится на Херсонском направлении, а игнорирование предписания грозит дисциплинарным взысканием. Энергетики запрещают из-за их негативного воздействия на центральную нервную систему, а творожки, сырки, молоко и кефиры за трудности хранения. Неофициально названные продукты будут приравниваться к алкогольным напиткам.

Уточняется, что ограничения вводятся для минимизирования возможных проблем с ЖКТ, отравлений, стрессов и эмоциональных выгораний. Особенно это касается бойцов, которые свыше года находятся на передовой.

Ранее сообщалось о том, что на СВО отправили бойца, зараженного гепатитом и ВИЧ.