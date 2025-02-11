На территории Курской области обезвредили ракету SCALP

В Курской области саперами МЧС России была обезврежена произведенная во Франции ракета SCALP. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Перед обезвреживанием крылатой ракеты саперы сперва разведали местность с применением беспилотников на присутствие посторонних людей на представляющем опасность участке. После ракета была обезврежена, а боевые части уничтожены на месте накладным зарядом. С августа 2024 года сотрудники МЧС за практически 300 выездов ликвидировали порядка двух тысяч взрывоопасных предметов. При этом в состав сводного отряда входит медицинский работник, которые имеет при себе необходимые средства для оказания первой помощи, если возникнет такая необходимость.

ВСУ продолжают бить по российской территории ракетами западного производства. Так, по Белгороду неприятель нанес удар американскими HIMARS.