На территории ЛНР бушуют пожары: введен режим ЧС

В ЛНР вводится режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров. Об этом стало известно вечером вторника, 17 сентября.

По данным правительства ЛНР и руководителя администрации главы ЛНР Алексея Самойлова, сейчас пожары охватили уже семь округов региона, и на помощь были отправлены 144 спасателя МЧС, а также 28 машин спецтехники.

Усложняется процесс тушения пожаров сильным ветром – вечером во вторник отдельные порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Отчеты о текущей ситуации поступают в офис главы ЛНР ежечасно, а спасатели работают без перерыва. На данный момент прорабатывается вопрос, каким образом можно организовать социальную поддержку гражданам.

Напомним, ранее сообщалось о задержании боксера Усика в аэропорту.