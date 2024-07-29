В Киеве неустановленные личности подожгли эвакуационный автомобиль вооруженных сил Украины. О случившемся сообщает одно из местных изданий.

Известно, что транспортное средство третьей отдельной штурмовой бригады пытались сжечь 29 июля. В столицу микроавтобус пригнали для прохождения ремонта.

Некоторое время назад один за другим стали происходить случаи поджогов автомобилей украинских военных, принимаемых за транспорт сотрудников военкоматов. Чтобы уберечь свое имущество водители даже начали приклеивать наклейки, отрицая таким образом причастность к этой структуре. В интернете можно найти немало записей, на которых видно, как работники местных военкоматов в силовой манере задерживают мужчин призывного возраста.

Ранее бывший эксперт ЦРУ заявил о том, что при определенном развитии событий на Украине американская сторона может пойти на применение ядерного оружия.