Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому на учет призывников будут становиться 17-летние молодые люди. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от Верховной рады.

Теперь же подростки должны будут самостоятельно встать на учет, и произойти это может несколькими способами: через электронный кабинет или же через личное посещение военкомата. Этот законопроект был внесен на рассмотрение в Раду только в начале октября 2024 года, и теперь подписан президентом страны.

Данные подростков будут внесены в единый госреестр призывников, резервистов и военнообязанных. Также, согласно этому законопроекту, продлевается возможность тем, кто оставил часть добровольно, вернуться в ряды ВСУ. Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может начать завершение конфликта на Украине развитием Арктики.