Бойцы, которые служили в украинском нацбатальоне «Карпатская Сечь» с 2022 года, в настоящее время уже погибли или выбыли из строя по причине ранений. Об этом в разговоре с France-Presse заявила Василиса Наконечная, которая является представителем данного формирования.

Кроме того, она сообщила, что из-за поступающих сведений о больших потерях в рядах вооруженных сил Украины, подразделения раз за разом вступают в борьбу за прибывающих новобранцев. Происходящие события Наконечная охарактеризовала словосочетанием «жесткая конкуренция». Также она сообщила о проблемах с мотивацией новых бойцов, а даваемые им знания в центрах по мобилизации назвала бесполезными.

Ранее мы писали о том, что в Государственной думе была одобрена идея о передаче изъятого у россиян оружия на нужды специальной военной операции. Соответствующий законопроект уже приняли во втором и третьем чтениях.