На Украине предлагают закрыть небо над ЕС для Белоруссии и России

Запрет на авиатранзит в Белоруссию и Россию (или простыми словами – закрыть небо над ЕС) предложили ввести украинцы. Об этом пишет РИА Новости вечером пятницы, 5 апреля.

По данным издания, которое ссылается на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, цель данной инициативы – лишить российский бизнес и туристов из России и Белоруссии права комфортно пользоваться небом Евросоюза.

Уточняется, что эта инициатива уже была обсуждена с партнерами, но пока о каких-либо результатах не сообщается. Украина будет наставить на данного рода санкциях, так как хочет лишь одного – создать для Москвы проблемы в логистике, удорожить ее и доставить максимально больше дискомфорта.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в зоне подтопления в Орске из-за прорыва дамбы работает больше 200 полицейских. Подробнее в материале.