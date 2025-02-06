На Украине решили заочно судить Таисию Повалий
На Украине подали в суд на Таисию Повалий, ее будут судить заочно
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Дело против певицы Таисии Повалий направлено в суд прокуратурой Винницкой области Украины. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины, пишет РИА Новости.
В заявлении говорится о том, что обвинительный акт в отношении бывшей народной артистки Украины, народного депутата страны II созыва от запрещенной «Партии регионов» был направлен в суд. Повалий уехала в Россию в 2014 году, живет в Москве, уточняют инициаторы иска, и продолжает заниматься там творческой и предпринимательской деятельностью.
Также Повалий получила российское гражданство в 2023 году. Фактически, артистку обвиняют в поддержке политики президента России, а также в участии в политических акциях. Обвинения ей были предъявлены в начале 2024 года.
Ранее сообщалось, что Таисия Повалий выступила в новогодней программе «Голубой огонек».