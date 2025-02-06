На Украине решили заочно судить Таисию Повалий

Дело против певицы Таисии Повалий направлено в суд прокуратурой Винницкой области Украины. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины, пишет РИА Новости.

В заявлении говорится о том, что обвинительный акт в отношении бывшей народной артистки Украины, народного депутата страны II созыва от запрещенной «Партии регионов» был направлен в суд. Повалий уехала в Россию в 2014 году, живет в Москве, уточняют инициаторы иска, и продолжает заниматься там творческой и предпринимательской деятельностью.

Также Повалий получила российское гражданство в 2023 году. Фактически, артистку обвиняют в поддержке политики президента России, а также в участии в политических акциях. Обвинения ей были предъявлены в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Таисия Повалий выступила в новогодней программе «Голубой огонек».