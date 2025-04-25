На Украине силовики захватили в Черном море сухогруз из Азии

На Украине пограничная государственная служба заявила о том, что в Черном море был захвачен сухогруз, который следовал под флагом одного из государств Азии. Как сообщило РИА Новости, эта информация была опубликована в телеграм-канале украинской пограничной службы.

Подчеркивается, что судно было арестовано, однако причины подобного решения не приводятся. В ходе обыска пограничниками были изъяты навигационное оборудование и документы, а экипажу предстоит пройти неназванные процессуальные действия.

Ранее стало известно о том, что в Атлантическом океане была перехвачена субмарина, в которой нашли порядка 6,5 тонн наркотиков. Как выяснилось позднее, она имеет отношение к наркокартелю из Южной Америки.