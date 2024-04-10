На Украине собираются призывать женщин в сухопутные войска

В ближайшем будущем в сухопутные войска Украины хотят начать призывать женщин. Об этом пишет The Times и ссылается на советника по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками страны Оксану Григорьеву.

Как заявил спикер, в ноябре 2023 года 7% от общего числа солдат и офицеров ВСУ были женщинами. Она же сказала, что будет абсолютно справедливо, если представительницы женского пола начнут служить в армии и заметила, что долг защищать страну прописан в Конституции. В качестве примера она предложила ориентироваться на Израиль, где к службе в армии готовят представителей двух полов. Также советник призвал отказаться от практики старой школы и с малых лет заниматься подготовкой девочек к защите страны.

Ранее мы писали о том, что российские штурмовики заняли южную часть села Уманское, которое находится западнее Авдеевки. На этом же направлении войска приступили к освобождению Яснобродовки.