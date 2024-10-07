Из-за жары, неурожая и инфляции цены на овощи на Украине значительно выросли.

По данным местного издания «Экономическая правда», стоимость картофеля увеличилась на 202,59%, а морковь подорожала на 128,24%. Ситуация ухудшилась из-за аномально жаркого лета, когда в период с июля по сентябрь в большинстве регионов страны либо не было осадков, либо их было недостаточно.

По словам заместителя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, июльская жара нанесла значительный урон овощным культурам. Засуха затронула не только выращивание овощей, но и посадку новых семян, что ухудшило перспективы на сбор урожая капусты и моркови.

Даже искусственный капельный полив не смог спасти растения, так как палящее солнце нанесло ущерб даже тепличным культурам. Урожай картофеля сократился на 20-50%. Аграрии, тем временем, продолжают хранить качественные овощи, чтобы продать их позже, когда цены могут еще больше вырасти.

Тем не менее, импортные овощи, которые, по прогнозам, будут качественнее и дешевле, могут стать основным выбором потребителей.

Ранее стало известно о том, что на Западе заговорили о неизбежности утраты Украиной территорий.