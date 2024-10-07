Представители западных стран почти не сомневаются в том, что Украине придется лишиться территорий для окончания конфликта с Россией. Об этом пишет издание Advance.

В публикации отмечается, что уже в ближайшей перспективе Запад придет к выводу, который будет горьким.

«Украина будет вынуждена потерять территории, только если мир не рухнет в третью мировую войну. Но никто не хочет говорить об этом вслух», — приводится мнение в публикации.

По данным ресурса, когда Киев дойдет до ситуации, в которой исключительно глобальная война сможет продлить ему жизнь, то станет ясно, что Украина не имеет большое значение в широком понимании геополитики. В опубликованном материале также заявляют о провале стратегии, направленной на истощение России.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз может прекратить свое существование.