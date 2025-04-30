На Украине заявили о вышедших из-под контроля ВСУ

Инициатива о продлении срока действия разрешения на добровольное возвращение дезертиров ВСУ говорит о том, что власть на Украине больше не в состоянии держать армию под своим контролем. Как сообщило РИА Новости, такое мнение в своем телеграм-канале выразил находящийся в СИЗО и обвиняемый в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Это про отчаяние власти, которая не может контролировать свою собственную армию, и ищет, как заманить бойцов обратно — через разные уловки и обещания, в которые никто не верит», — написал депутат.

Он также подчеркнул, что минувшая кампания по возвращению дезертиров в свои части закончилась провалом.

Ранее стало известно о том, какие санкции грозят Киеву от Соединенных Штатов, если в дни празднования победы в Великой Отечественной войне украинцы нарушат условия перемирия.