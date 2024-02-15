На Украине завыли сирены: тревога звучит в шести областях

Сразу в шести областях на Украине вечером в четверг, 15 февраля, звучит воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные онлайн-карт.

По данным издания, сирены завыли в Черкасской, Харьковской, Днепропетровской. Полтавской и Кировоградской областях, а также той части Запорожской области, которая контролируется Киевом. Тревога зазвучала в названных регионах практически одновременно – около 21:04 вечера четверга.

На данный момент о каких-либо последствиях звучащей тревоги не сообщается. Напомним, ранее мы рассказали, что ВСУ стали уходить из района Авдеевки. Подробности читайте в нашем материале.