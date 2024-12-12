На украинские заводы Коломойского* пришли с обыском

Два украинских ферросплавных завода, которые связаны с олигархом Игорем Коломойским*, не выплатили налогов на сумму почти в 1,2 млрд гривен. Как заявили в бюро экономической безопасности Украины, на производствах проходят обыски.

В приведенном сообщении отмечается, что заводы связаны с известными украинскими олигархами, а налоги скрывались при экспорте произведенной продукции. Товар отравлялся в Австрию, Кипр, и другие страны Европы, причем по заниженной цене. По мнению сотрудников ведомства, эта хитрость позволила уклониться от обязательных налоговых взносов.

С производств за пределы Украины экспортировалось порядка 90% сырья, а валютная выручка оставалась за пределами страны. Так, сумма долга за проданную ферросплавную продукцию в одном из предприятий достигла 1,1 млрд гривен. При этом за 2022-2023 годы с заводов отправили за рубеж сырье, стоимость которого оценивается примерно в $853 млн.

Ранее сообщалось о том, что несмотря на дефицит бюджета на Украине рекордно выросли зарплаты чиновников.

* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РФ