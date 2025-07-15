На Урале задержан сын главы азербайджанской диаспоры, который попытался сбить силовика

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински — молодой человек попытался сбить сотрудника спецслужб во время задержания своего отца. Об этом сообщает «Лайф.ру».

Инцидент произошел во время спецоперации по задержанию Шахина Шыхлински, лидера азербайджанской диаспоры на Урале. Его сын, находившийся за рулем внедорожника, резко дал задний ход, целенаправленно направив машину на оперативника. Силовик успел отпрыгнуть, но факт нападения подтвердился — молодого человека задержали.

Это событие стало частью более масштабного конфликта. В конце июня правоохранители провели операцию против этнической ОПГ, подозреваемой в заказных убийствах 2000-х. В ответ в Баку задержали российских журналистов и граждан, что вызвало дипломатический скандал.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Подмосковья выдворили из России.