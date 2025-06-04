На Викторию Боню составлен протокол за пропаганду наркотиков, ей грозит штраф

На блогера Викторию Боню составлен протокол по административной статье о пропаганде наркотиков. Об этом пишет ТАСС в среду, ссылаясь на данные из мирового судебного участка 184.

Стало известно, что в суд поступили материалы дела по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков в интернете). Официально суть претензий не уточняется, а ближайшее заседание назначено на 26 июня. Блогеру грозит штраф в 30 тысяч рублей.

При этом Виктория Боня на своей странице в соцсетях прокомментировала то, что произошло, со слов блогера, ее подставили те люди, которые использовали сайт с ее именем. Она пояснила, что никакого отношения к происходящему не имеет, а также пожаловалась, что вместо того, чтобы искать хорошие новости о ней, в интернете обсуждают только вымыслы.

Напомним: ранее сообщалось о том, что полиция ликвидировала крупную нарколабораторию в Челябинской области.