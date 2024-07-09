На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Вечером в понедельник, 9 июля, на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Об этом на своей официальной странице сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В своем обращении руководитель области попросил граждан спуститься в подвалы и находиться в убежище до тех пор, пока не поступит сигнал «Отбой ракетной опасности». А буквально полчаса назад МО РФ отчиталось о том, что в небе над Белгородской областью нашим системам противовоздушной обороны удалось поразить два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые были запущены вооруженными силами Украины для совершения террористической атаки.

Ранее мы писали о том, что 9 июля Киевский режим нанес удар по маслодельному комбинату, который находится в городе Суджа Курской области. В результате атаки неприятеля разгорелся пожар на подстанции, от которой запитывается производство.