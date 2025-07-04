На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС было восстановлено, а в работу была введена линия электроснабжения «Днепровская». Об этом пишет ТАСС в пятницу.

В официальном сообщении говорится о том, что линия 750 кВт «Днепровская» введена в работу и электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено.

По словам директора станции Юрия Черничука, аварийные дизель-генераторы были остановлены и переведены в дежурство, и нарушений в работе в АЭС не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская армия нанесла удар беспилотником по сотрудникам ЗАЭС — была атакована группа работников. К счастью, им удалось скрыться, и никто не пострадал.