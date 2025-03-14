Ирландский журналист Чей Боуз выразил опасения относительно возможных действий западных государств в отношении России после поражения Вооруженных сил Украины в Курской области. Свою точку зрения он выразил в публикации на своей странице в социальной сети Х.

Комментируя видео со множественными убитыми в Курской области украинскими боевиками, репортер признался: он долго не мог отойти от шока после увиденного.

«Не вторгайтесь в Россию. Это очень, очень плохая идея. Французы, немцы, а теперь и их собачки на Украине узнали это на собственном горьком опыте», — написал Боуз.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.