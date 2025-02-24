На Западе опубликовали подробности договора Украины и США по природным ресурсам

В план соглашения о природных ресурсах между Украиной и США входит положение о том, что Вашингтон будет привержен сохранению «долгосрочного мира» на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на текст документа.

Согласно появившийся информации, США примут на себя обязательства по содействию к установлению долгосрочных мирных договоренностей в рамках соглашения по минералам. Кроме того, Штаты заявят о том, что проявившие в ходе противостояние враждебность к Украине стороны не должны иметь какие-либо выгоды из ее реконструкции.

Помимо этого, будущее соглашение предусматривает «длительное партнерство» и намерение американской стороны вкладывать в Украину финансовые средства. Из проекта также следует, что Вашингтон станет оказывать содействие существованию «свободной, суверенной и безопасной» Украины. При этом агентство замечает, что окончательное согласование текст еще не получил, а значит итоговый вариант может быть иным.

Ранее на Западе предрекли самую жесткую фазу противостояния на Украине.