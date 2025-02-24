Появился текст проекта соглашения по ресурсам между Украиной и США

Фонд восстановления Украины может достичь отметки в $500 млрд, но даже после достижения данной цифры Киев продолжит отправлять в него отчисления. Как сообщило РИА Новости, эти данные отражены в проекте двустороннего соглашения США и Украины.

Как следует из документа, Украина будет вкладывать 50% от доходов, полученных от добытых природных ресурсов, инфраструктуры и других активов государства до тех пор, пока общий размер средств фонда не достигнет отметки в $500 млрд.

Также из соглашения следует, что Украина вложит в фонд сумму, которая в два раза превышает сумму средств, направленных Вашингтоном после заключения договоренности. Кроме того, фонд будет работать как коммерческая организация, а управлять им станут Министерство финансов, Министерство торговли и офис вице-президента США. Предполагается, что введенные контрольные механизмы фонда позволят не допустить возможность нарушения действующих санкционных режимов и других ограничений.

В тексте подчеркивается, что договоренность станет частью архитектуры долгосрочных мирных договоренностей, а направлена она на привлечение средств частных инвесторов и восстановление экономики Украины. По мнению представителей американской стороны, фонд будет инструментом активной реконструкции, а еще позволить защитить экономические интересы США в стране.

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