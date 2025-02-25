На Западе рассказали, что стало с Зеленским после демарша Рады

Глава киевского режима Владимир Зеленский начал терять контроль над властью. Об этом в социальной сети X сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

В своей публикации автор называет Зеленского диктатором и заявляет, что даже лояльные украинские средства массовой информации и зависимый парламент ополчились на него.

Во вторник по решению Рады и со второй попытки было поддержано постановление, согласно которому полномочия Зеленского будут продолжены до вступления в должность нового президента Украины. При этом в понедельник подобное голосование уже проходило, но тогда для утверждения нормативно-правового акта не хватило восьми голосов.

На принятое решение уже отреагировал предприниматель и руководитель нового департамента эффективности государственного управление Илон Маск. Свое отношение к происходящим событиям он выразил одной лаконичной фразой.