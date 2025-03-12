Россия перечислила свои условия для завершения огня на Украине практически год назад, однако западные страны предпочитают не упоминать данный факт. Об этом в соцсети X написал кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, РФ станут изображать в качестве стороны, которая «отвергает мир».

«Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года. Западные СМИ полностью проигнорируют этот факт», — написал журналист.

Кроме того, он добавил, что, по его мнению, у главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа нет конкретного плана, который поможет найти выход из противостояния на Украине.

Ранее на Западе заявили о том, что временное перемирие на Украине является ловушкой, цель которой продолжение конфронтации между противоборствующими сторонами.