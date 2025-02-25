Отношения между Россией и США возвращаются ко времени президента СССР Михаила Горбачева, а в настоящее время Вашингтон подготавливается к выводу своего контингента с территории Европы. О подобном варианте развития событий, ссылаясь на высокопоставленных информаторов, написала газета Bild.

Согласно утверждению влиятельных собеседников издания, Соединенные Штаты по требованию президента РФ Владимира Путина собираются отвести своих военных на прежние границы, когда НАТО еще не начал расширяться на восток.

«По нашей информации, речь идет о требовании президента России [, которое было им публично озвучено по состоянию] на 2021 год, то есть о выводе американских войск из всех стран НАТО, вошедших в альянс после 1990-го», — пишет Bild.

Ранее эксперт американского политологического журнала Foreign Affairs заявил, что европейские страны из-за отсутствия политического единства и слабого лидерства продолжают терять статус на мировой политической арене.