На Западе констатировали снижение влияния Европы в мире

Влияние Европы на международную политику идет на спад, а ее статус на мировой арене продолжает снижаться. Такое мнение выразил автор статьи, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

В статье говорится, что уже ослабленная концепция «Запада» продолжит исчезать, что означает дальнейшее ослабление статуса Европы, которая являлась партнером США в представлении «западного мира».

Автор придерживается мнения, что Европа сталкивается с трудностями по причине своей политической раздробленности и слабого лидерства. Из-за возрастающей геополитической конкуренции на международной арене объединению приходится собственными силами поддерживать баланс, который до этого обеспечивался благодаря сотрудничеству с Вашингтоном. При этом ее возможности в данной области имеют ограниченный характер.

«Укрепление этого порядка, который распадается уже много лет, ляжет на плечи Европы — разрозненной конфедерации государств, не имеющей армии и практически не обладающей организованной силой, а ее страны переживают период острого политического кризиса и слабого лидерства», — отмечается в материале Foreign Affairs.

Ранее стало известно, что европейские страны тоже хотят получить доступ к полезным ископаемым, находящимся на территории Украины. Соответствующее соглашение между Брюсселем и Киевом было достигнуто несколько лет назад.