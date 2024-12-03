На Западе увязали поставки Украине системы ПРО THAAD с ударом «Орешника»

Украина могла направить запрос союзникам на получение системы ПРО THAAD и Arrow, чтобы оказывать сопротивление «Орешнику». Об этом пишет Agence France Press.

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский после завершения испытаний «Орешника», который не в состоянии остановить современные системы ПВО, заявил, что попросил у союзников с Запада новые комплексы противовоздушной обороны. Он считает, что данная техника может «сработать», однако называть конкретное вооружение не стал. В публикации, со ссылкой на источник, отмечается, что глава киевского режима имел в виду THAAD и Arrow.

Ранее экс-депутат Верховной Рады заявил, почему дебютный удар «Орешником» был нанесен именно по «Южмашу».