РФ может ответить на активизацию Североатлантического альянса в Балтийском море из-за возможных проблем с доступом к этой части Мирового океана. Как сообщило РИА Новости, такие мнение в социальной сети X выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Эксперт считает, что России, скорее всего, не оставит без ответа усиление безопасности НАТО в Балтийском море, если данные действия поставят под угрозу возможность доступа нашей страны к данным территориальным водам. По мнению Дизена, основная задача стран в данной сфере заключается в совершении необходимых действий для обеспечения своей защищенности, но без подрыва безопасности других государств.

Основываясь на таком понимании процесса, эксперт подверг критике подход Запада, при котором даже обсуждение интересов РФ на право самообороны воспринимается в качестве измены.

«Это должно быть очевидно, мы заменили здравый смысл клеветой и цензурой», — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что НАТО покупает ракеты Marks 3, чтобы блокировать возможность выхода России из Балтики.