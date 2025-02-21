На Западе заявили, что РФ может направить часть замороженных активов на восстановление Украины

РФ может отдать на восстановление Украины часть попавших под заморозку активов ЦБ. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованной информации, Россия может предложить воспользоваться попавшими под блокировку средствами, находящимися на западных счетах, чтобы восстановить объекты в рамках грядущей договоренности. Уточняется, что главным условием расходования $300 млрд будет их использование для восстановления восточных территорий, где расположены находящиеся под контролем России территории.

Из публикации следует, что Москва может согласиться на расходование порядка двух третей имеющихся резервов, но при условии гарантий подотчетности. Кроме того, остается открытым вопрос, какие компании могут рассчитывать на получение контракта на проведение восстановительных работ.

Ранее стало известно, что в течение трех лет страны Запада отправили на Украину помощь, объем которой оценивается в 267 млрд евро.