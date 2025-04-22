Приняв 16-й пакет антироссийских санкций, ЕС ослабил себя вместо того, чтобы оказать давление на Россию. Об этом сообщило издание Express.

«То, что задумывалось как политический сигнал против Путина, обернулось автоголом для Европы и, как ни странно, усилило Китай», — сделали вывод авторы материала.

В публикации также отмечается, что по причине новых ограничений стоимость алюминия в Евросоюзе увеличится на 20-30%. Кроме того, прочувствуют на себе последствия санкций и жители государств Европы. Отмечается, что наибольший ущерб будет нанесен Австрии, которая не производит значительного объема первичного алюминия.

«Пока европейские производители борются с ростом цен на сырье, китайские компании закупают российский алюминий по выгодным ценам», — подчеркивается в статье.

По мнению авторов, ЕС хотел нанести России экономический урон, но своими действиями начал формировать для Китая новый рынок сбыта, а Европа стала проигрывать в промышленной конкуренции.

Мировая экономика на протяжении 80 лет находилась в стабильной системе, а сейчас, по данным МВФ, началась ее перезагрузка.