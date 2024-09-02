На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС вечером понедельника, 2 сентября, сообщили об отключении высоковольтной линии энергоснабжения. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале станции.

Как говорится в заявлении, отключилась линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» в связи с действием автоматики. При этом, собственные нужды ЗАЭС запитаны от другой линии.

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал реальную причину своего визита на Запорожскую АЭС. По словам представителя организации, речь идет не только о текущей помощи на ЗАЭС, но и предотвращении ядерной катастрофы. Известно, что визит состоится уже в ближайшие дни.