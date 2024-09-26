На здании посольства в Москве появилось послание от RT к США

На лицевой стороне здания посольства США в Москве появился яркий зеленый логотип RT и кричащая надпись, как ответ на американские санкции и оказываемое давление.

«Мы не уйдем» гласит надпись на фасаде американского посольства в столице РФ. Логотип горит ярким зеленым цветом, а белую надпись разместили на двух языках, вероятно, чтобы западные коллеги лучше понимали посыл.

Напомним, что 13 сентября Госдепартамент США объяснил введенные против RT санкции тем, что деятельность канала на Западе якобы заставляют общественность меньше поддерживать Украину. Ограничения ввели против трех структур и двух сотрудников RT. Аккаунты во многих заблокированных и запрещенных в РФ соцсетях тут же стерли без возможности восстановления. Несмотря на это иностранцы находят способы получать информацию канала.

Ранее WIRED сообщал, что санкции США не смогли снизить популярность RT за рубежом.