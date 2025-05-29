На жительницу Петербурга, которая повредила свой паспорт, завели дело

В отношении девушки, которая подтерлась российским паспортом, а также ее подруги, которая снимала происходящее на видео в Санкт-Петербурге, заведены уголовные дела. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем официальном телеграм-канале вечером четверга.

По ее словам, следователями МВД возбуждены уголовные дела в отношении девушек по статьям 213 и 329 УК РФ — их действия квалифицированы как надругательство над гербом и хулиганство.

Напомним, ранее стало известно, что скандальное видео распространилось в социальных сетях в среду: на кадрах девушка помочилась на российский паспорт, после чего выложила это видео в социальные сети. В скором времени двум задержанным изберут меру пресечения.