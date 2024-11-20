Начальник Главного штаба Юнармии сложил полномочия

Со слов Нагорного, принятое решение оказалось самым сложным в жизни и далось оно с большим трудом. Также общественный деятель отметил, что должность вице-президента Федерации гимнастики России, на которую он заступил совсем недавно, «требует полного погружения и отдачи».

Гимнаст напомнил, что встал во главе «Юнармии» в декабре 2020 года и с тех пор число ее участников выросло с 744 тыс. человек до 1 млн 748 тыс. Также в течение этого времени свои двери распахнули 366 домов «Юнармии», а еще состоялись тысячи военно-патриотических и спортивных мероприятий.

В «Юнармии» уточнили, что за время работы Нагорного движение также организовало бесперебойную поддержку участников СВО, а еще установило крепкую связь с Донбассом и Новороссией. Экс-начальник Главштаба будет выполнять обязанности зампредседателя правления Движения первых и станет развивать его спортивную составляющую, уделяя внимание поддержке юнармейцев.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области состоялся медиафорум «ЮНКОР».