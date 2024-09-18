Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

Вечером среды, 18 сентября, над Белгородской областью сбили вражеский летательный аппарат. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, около 20:20 вечера среды киевский режим вновь попытался атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Вражеский дрон заметили дежурные средства ПВО и уничтожили его в воздухе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В этот же вечер в Брянской области также был сбит беспилотник – его заметили в небе над регионом около 20:15. Напомним, ранее появилась информация о том, что участники конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы начали давать показания.