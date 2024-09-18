Участники конфликта у офиса Wildberries в Москве начали давать показания следствию

Вечером среды, 18 сентября, на Романовом переулке в Москве перекрыто движение, и ограничение может продлиться до утра четверга. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные своего корреспондента.

Само перекрытие связано с тем, что все участники происшествия со стрельбой около офиса Wildberries на данный момент начали давать показания. В отделы полиции, тем временем, были доставлены около 30 человек. Пока же проезд по Романову переулку в центре Москвы открыт только для спецтранспорта.

Напомним, ранее, по официальной информации, в результате инцидента пострадали семеро человек (среди них и двое сотрудников правоохранительных органов), двое погибли.

Ранее сообщалось о введенных Канадой санкциях из-за ущемления прав палестинцев.