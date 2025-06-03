Над Белгородской областью сбили вражеские беспилотники

В небе над Белгородской областью сбили шесть вражеских беспилотников, сообщают в официальном телеграм-канале Минобороны России вечером вторника.

Так, стало известно о том, что шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над Белгородской областью в период с 11 часов утра вторника до 19 часов вечера. Дежурные средства ПВО засекли и сбили вражеские объекты.

Информация о том, имеются ли какие-либо разрушения или пострадавшие, уточняется.

Напомним: ранее стало известно о том, что Крымский мост был перекрыт во вторник в связи с утренними заявлениями украинской стороны. Полностью открыт мост стал уже вечером 3 июня — движение осуществляется по всем полосам, но после процедуры необходимого досмотра.