Над Белгородской областью сбит вражеский беспилотник

По данным пресс-службы военного ведомства, силам ПВО удалось пресечь очередную попытку ВСУ совершить на территории России теракт, используя БПЛА самолетного типа. Летательный объект был замечен и сбит над Белгородской областью.

По официальной информации, обошлось без пострадавших. Данные о разрушениях уточняются. Тем временем, в соседней Курской области был введен режим опасности атаки БПЛА.

Напомним, ранее мы рассказали о возможном расширении НАТО еще на один регион. О том, почему выбор пал на Гавайи, читайте в нашем материале.