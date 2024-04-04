Над Белгородской областью сбит вражеский беспилотник
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Вечером четверга, 4 апреля, над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили очередной вражеский летательный аппарат. Подробности сообщили в официальном канале Министерства обороны России.
По данным пресс-службы военного ведомства, силам ПВО удалось пресечь очередную попытку ВСУ совершить на территории России теракт, используя БПЛА самолетного типа. Летательный объект был замечен и сбит над Белгородской областью.
По официальной информации, обошлось без пострадавших. Данные о разрушениях уточняются. Тем временем, в соседней Курской области был введен режим опасности атаки БПЛА.
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