Известно, что вражеский летательный объект обнаружили около 20:20 вечера понедельника в небе над регионом – киевский режим вновь попытался осуществить теракт в России.

Беспилотник ВСУ сразу же после обнаружения уничтожили дежурные силы ПВО, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Другая информация уточняется.

Напомним, ранее сообщалось о серьезном конфликте возле ресторана в Москве - участниками потасовки стали минимум 38 человек, которые и были задержаны сотрудниками полиции. Среди задержанных оказались и иностранцы, в отношении которых составили протоколы.