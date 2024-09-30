В Москве после конфликта у ресторана полицейские задержали 38 человек
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После столкновения групп людей возле ресторана в московском районе Люблино, полицейскими были задержаны 38 человек. Такую цифру называет пресс-служба столичного управления МВД.
Сообщается, что по факту случившегося в отношении нарушителей было составлено 17 административных материалов. Так, 15 из них по статье 18.8 КоАП – нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране, а еще два по статье 20.1 – мелкое хулиганство.
Скандал между посетителями ресторана в Ставропольском проезде разгорелся на бытовой почве. МВД уточняет, что в результате происшествия никто не пострадал.
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