В Москве после конфликта у ресторана полицейские задержали 38 человек

После столкновения групп людей возле ресторана в московском районе Люблино, полицейскими были задержаны 38 человек. Такую цифру называет пресс-служба столичного управления МВД.

Сообщается, что по факту случившегося в отношении нарушителей было составлено 17 административных материалов. Так, 15 из них по статье 18.8 КоАП – нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране, а еще два по статье 20.1 – мелкое хулиганство.

Скандал между посетителями ресторана в Ставропольском проезде разгорелся на бытовой почве. МВД уточняет, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодаре трагически оборвалась жизнь повара, принимавшего участие в шоу «Битва Шефов». На протяжении последних лет мужчина боролся с очень тяжелым заболеванием.