Вечером среды, 24 января, киевский режим предпринял очередную попытку совершения теракта на территории России. Об этом в своем официальном канале сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

По его данным, четвертый по счету за вечер вражеский беспилотник был сбит над территорией региона. БПЛА был самолетного типа, его зафиксировали силы ПВО, после чего уничтожили. К счастью, никто не пострадал, обошлось без разрушений. На месте ведутся работы оперслужб.

Напомним, что вечером среды ранее украинцы выпустили три беспилотника, которые также были сбиты силами ПВО над Брянской областью. Во всех случаях, к счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что прохожий в Санкт-Петербурге заметил сотрудницу РАН, которая гуляла с украинским шевроном на рюкзаке. Подробности читайте в материале.